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楠梓電營運旺到2026年底
PCB大廠楠梓電（2316）昨（12）日召開股東會，董事長徐漢忠會後受訪提到，看好AI應用潛力，持續提升技術能力，今年與明年在太空／低軌衛星、機器人以及無人機技術將更進步，除了商機可望一路旺到年底，並持續認證AI新應用，客戶也積極預定產能。
他看好AI相關營收占比持續拉高，明年可望優於今年，但缺電、缺料與缺工則考驗產業經營。
徐漢忠也說，公司內部團隊期許技術年年進步，明年比今年好。資本支出方面近二年投資已約10億元，今年也可望超越10億元，惟仍看設備後續到位情況。
就外部環境與基礎設施，徐漢忠說，台積電來高雄雖創造就業，但對其他在地產業用電將更造成排擠，電力穩定供應對精密度要求相當高的PCB產業相當重要，若供電不穩定或是降載供電，對生產品質造成很大的傷害。
楠梓電總經理陳志康指出，持續開拓AI應用，下半年到明年初力拚營業淨利轉正，後續觀察AI巨頭投資情況、設備到位速度以及材料供給情況。他也坦言，材料實在太缺，公司積極應對。
陳志康也說，考量市況不佳，已淡出汽車板業務，並積極服務大陸以外客戶更多運算板，相關供應鏈應用持續擴張，公司持續優化生產，不和紅色供應鏈拚經濟規模，目前和台、日系競爭產品價值，預期價格改善幅度很快，也已有切入edge AI與機器人等多元領域，可望成為明年動能。
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