嘉澤2026年拚雙位數成長

嘉澤（3533）昨（12）日召開股東會，董事長朱德祥表示，對下半年營運審慎樂觀看待。客戶需求強勁，下半年超微（AMD）新平台、SO-CAMM、PCie 6等產品可望放量，下半年年增幅度與上半年相當，全年業績一定有雙位數成長，零組件缺貨漲價仍是營運主要變數。

嘉澤2025年營收338億元，創下歷史新高紀錄，但受匯兌損失影響，稅後純益降至78.7億元，每股純益為70.17元；股東會通過配發現金股利35元。

嘉澤今年伺服器相關業務需求強勁，惟在零組件缺貨下，影響成長動能。公司預期今年5月營收為第2季低點，6月業績將重返月成長軌道。

嘉澤表示，缺料問題仍在，尤其CPU、PCB產能嚴重不足，記憶體、被動元件也缺貨，原物料價格上漲，嘉澤新產品已適度反應成本，在新產品比重拉升下，預估下半年毛利率可望優於上半年。