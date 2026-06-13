磊晶晶圓製造廠嘉晶（3016）昨（12）日召開股東會，董事長徐建華釋出樂觀看法，高效能運算（HPC）與電源管理晶片需求升溫，推升矽磊晶、化合物半導體及矽光子等三大事業動能。嘉晶矽光子產品已進入逐季放量出貨階段，今年底預估貢獻整體營收約5%。

徐建華表示，矽磊晶業務方面，受益於高階電源管理IC及高功率電晶體需求強勁，相關訂單能見度維持明朗。在化合物半導體領域，碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）技術布局逐步開花結果，公司成功打入全球一線客戶供應鏈。

徐建華透露，看好高速資料中心建置需求攀升，推升高速光傳輸元件需求增加，矽光子磊晶產品已正式進入量產放量階段，出貨規模逐季擴大。2027年矽光子相關營收將有機會倍數成長。