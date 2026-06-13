華新科加碼擴產 2026年電阻及MLCC產能將增10-15%

被動元件大廠華新科（2492）昨（12）日召開股東會，總經理曾明燦指出，目前接單動能優於原先預期，接單出貨比（B/B Ratio）從先前約1.2至1.3進一步提升至1.3至1.4，接單持續大於出貨，被動元件供需吃緊情況將延續至2027年甚至2028年，公司持續加碼擴產因應需求。

曾明燦表示，AI相關需求明顯增溫，與過往由消費性電子產品帶動的循環不同，現階段由大型企業、超大型資料中心及政府投資支撐，需求能見度相對較高，整體產業景氣更具延續性。

他進一步說，當前市場急單增加，反映供需逐漸緊俏，並非客戶囤貨或重複下單（Overbooking）所致，從過去二至三個月實際出貨情況來看，以終端需求帶動為主，市場價格也未出現異常波動，對整體需求成長抱持審慎樂觀看法。

華新科持續推動產能擴充計畫，曾明燦說明，現階段電阻產品產能利用率約在85%至90%，MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率約80%至85%，均維持在相對高檔水準，今年電阻及MLCC產能擴充幅度估計落在約10%至15%，明年擴產規模可望再提升，以因應未來市場需求。

除一般產品外，華新科也將擴產重心放在高附加價值領域。曾明燦透露，包括薄膜電阻及特殊電阻等產品，未來產能規劃將以倍數成長為目標，一般電阻及MLCC產能則維持每年約10%至15%的增幅。

配合擴產布局，華新科今年資本支出明顯提高，曾明燦強調，原先規劃資本支出約5億至10億元，但為滿足市場需求快速增長，已提高至至少30億元，持續投入產能建置及設備採購，為未來兩年需求成長預做準備。

整體來看，法人認為，隨著AI伺服器、高速運算及車用電子需求同步升溫，被動元件產業正進入新一輪成長循環。