嘉澤股東會／通過配發現金股利35元 審慎樂觀今年下半年營運

嘉澤（3533）12日召開股東會，展望後市，董事長朱德祥表示，對下半年營運審慎樂觀看待。嘉澤看好客戶需求強勁，下半年超微（AMD）新平台、SO-CAMM、PCie 6等產品可望放量，預估公司下半年年增幅度與上半年相當，全年業績一定會有雙位數成長，惟零組件缺貨漲價仍是營運主要變數。

嘉澤2025年營收337億元，創下歷史新高紀錄，但受匯兌損失影響，稅後純益降至78.6億元，每股純益為70.17元；股東會通過配發現金股利35元。

展望下半年，嘉澤指出，主要看超微新平台表現，目前看來需求強勁，在AMD新平台、SO-CAMM、PCie 6等產品出貨放量下，預估公司下半年年增幅度與上半年相當，全年業績一定會有雙位數成長。

嘉澤今年5月營收30.41億元，月減10.3%、年增8.9%；累計嘉澤今年前五個月營收為158.1億元，年增17.2%，為同期新高紀錄。

嘉澤今年伺服器相關業務需求強勁，惟在零組件缺貨下，影響成長動能。

嘉澤表示，缺料問題仍在，尤其CPU、PCB產能嚴重不足，而記憶體、被動元件也缺貨，在原物料價格上漲下，嘉澤新產品已適度反應成本，在新產品比重拉升下，預估下半年毛利率可望優於上半年。

嘉澤2026年資本支出將達50~60億元。因應客戶需求，嘉澤在中國大陸及越南兩地積極擴產，其中，越南廠產值目前比重約達17%，預計到今年底將達到兩成。