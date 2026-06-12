快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

華城股東會／AIDC 訂單爆增、前四月外銷占比66％ 總座：看不見高原期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影
華城總經理許逸德。記者朱曼寧／攝影

華城（1519）12日召開股東會，會後華城總經理許逸德受訪表示，目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

許逸德表示，在半導體擴廠、AIDC建設、全球電力基礎建設等三大動能下，近年外銷占比逐年攀升，今年前四月外銷業績占比已提升至66%， 預估全年外銷占比可望首度突破六成，而今年在AIDC出貨金額可達到40～50億元，主要仍以美國市場為主。

接單上，許逸德表示，接單以四大要素包括品質、成本、交期、服務為主，除了持續接到北美市場訂單外，目前也正在洽談「日本半導體材料大廠信越化學於九州鹿兒島主導的大型AIDC建置計畫」之訂單，預期最快下半年就可以有好消息。

許逸德表示，目前國際大廠變壓器交期約在4年以上，華城交期平均在2.5～3年，若是核心客戶或願意給予趕工獎金等，則可縮短交期至2年內，以提高毛利表現，此外，華城是「台電寶寶」，台電的訂單也是優先處理，會將交期縮短至2年。

產能上，許逸德表示，華城觀音三廠B廠第1季開始商轉，主要內外銷中型電力變壓器，產能將是逐年升高，今年可望貢獻營收逾10億元，預期2027年可貢獻逾30億元，2028年可貢獻逾40億元。

台中廠則生產345~500kv大型變壓器為主，目前已動工擴廠，投資規模約25億元，預計2027年第2季底完工，2027年第3季投產，未來產能可望倍增。

針對產業未來概況，許逸德強調，外界會問重電產業是不是已經到了高原期，但自己的答案是「目前完全沒有看到這個狀況」，重電業仍在賽道上，尤其像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳亦不斷強調「算力即電力」，整體而言，未來10年預期仍是高度成長態勢。

展望未來，許逸德表示，今年上半年營運會優於去年同期，公司出貨通常集中第3、4季，因此下半年營運有望優於上半年，全年營收可望持續成長。

華城12日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
華城12日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

華城 半導體 電力 股東會

延伸閱讀

亞力股東會／AI 帶旺重電需求 今年半導體訂單成長30％

華城股東會／3大動能推升變壓器供不應求 董座：未來10年高度成長

亞力：半導體擴廠訂單看佳 AIDC機房拉貨可期

順達股東會／下半年營運優於上半年 明年一定比今年好

相關新聞

國巨跳空漲停秒填息...帶旺被動元件漲停潮！外資連7賣 高檔有壓

被動元件龍頭國巨（2327）12日除息，上演「秒填息」行情，股價跳空直攻漲停價919元，瞬間完成每股6元現金股利填息，點火被動元件族群金山電（8042）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、鈺邦（6449）及千如（3236）同步亮燈漲停，成為多頭大前鋒之一。

華城股東會／AIDC 訂單爆增、前四月外銷占比66％ 總座：看不見高原期

華城（1519）12日召開股東會，會後華城總經理許逸德受訪表示，目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

三福化股東會／看好CoWoS需求帶動 下半年半導體化學品成長動能轉強

三福化（4755）12日召開股東會，董事長巫信弘表示，今年半導體化學品可望穩健成長，隨著CoWoS相關業務下半年顯著成長，有望提振整體營收表現。

費半狂飆引爆大盤 亞翔強攻漲停805元

受美股費城半導體指數狂飆近8%激勵，台股12日多頭氣勢如虹，加權指數盤中狂漲逾1,100點。在整體半導體族群強力推升下，無塵室機電工程大廠亞翔（6139）買盤湧入，以768元開盤後，早盤順利攻上漲停板805元鎖死，大漲73元，漲幅達9.97%。

楠梓電股東會／董座：一路旺到到年底 太空低軌衛星機器人續開拓

老牌PCB大廠楠梓電（2316）今日召開股東常會，董事長徐漢忠會後受訪提到，看好AI應用潛力，公司持續再提升技術能力，包含今年與明年在太空／低軌衛星、機器人以及無人機技術上更進步，可望ㄧ路旺到年底，並持續認證AI新應用，客戶們也積極預定產能，公司因此持續投資技術。

台勝科跳空漲停點火 SpaceX太空AI助燃 中美晶領軍矽晶圓全面噴發

SpaceX剛完成史上最大規模的750億美元IPO，執行長馬斯克並拋出2027年大舉打造「太空AI資料中心衛星」的宏大草案。此舉不僅引爆龐大的太空太陽能與半導體需求，更直接引爆台股矽晶圓族群漲停派對。太空AI衛星需要的大量電力與高階晶片，讓具備太空特殊製程技術與矽晶圓滿載利多的台廠，成為此波太空基建浪潮下的大贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。