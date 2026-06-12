華城股東會／AIDC 訂單爆增、前四月外銷占比66％ 總座：看不見高原期

華城（1519）12日召開股東會，會後華城總經理許逸德受訪表示，目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

許逸德表示，在半導體擴廠、AIDC建設、全球電力基礎建設等三大動能下，近年外銷占比逐年攀升，今年前四月外銷業績占比已提升至66%， 預估全年外銷占比可望首度突破六成，而今年在AIDC出貨金額可達到40～50億元，主要仍以美國市場為主。

接單上，許逸德表示，接單以四大要素包括品質、成本、交期、服務為主，除了持續接到北美市場訂單外，目前也正在洽談「日本半導體材料大廠信越化學於九州鹿兒島主導的大型AIDC建置計畫」之訂單，預期最快下半年就可以有好消息。

許逸德表示，目前國際大廠變壓器交期約在4年以上，華城交期平均在2.5～3年，若是核心客戶或願意給予趕工獎金等，則可縮短交期至2年內，以提高毛利表現，此外，華城是「台電寶寶」，台電的訂單也是優先處理，會將交期縮短至2年。

產能上，許逸德表示，華城觀音三廠B廠第1季開始商轉，主要內外銷中型電力變壓器，產能將是逐年升高，今年可望貢獻營收逾10億元，預期2027年可貢獻逾30億元，2028年可貢獻逾40億元。

台中廠則生產345~500kv大型變壓器為主，目前已動工擴廠，投資規模約25億元，預計2027年第2季底完工，2027年第3季投產，未來產能可望倍增。

針對產業未來概況，許逸德強調，外界會問重電產業是不是已經到了高原期，但自己的答案是「目前完全沒有看到這個狀況」，重電業仍在賽道上，尤其像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳亦不斷強調「算力即電力」，整體而言，未來10年預期仍是高度成長態勢。

展望未來，許逸德表示，今年上半年營運會優於去年同期，公司出貨通常集中第3、4季，因此下半年營運有望優於上半年，全年營收可望持續成長。