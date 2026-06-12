聽新聞
0:00 / 0:00
費半狂飆引爆大盤 亞翔強攻漲停805元
受美股費城半導體指數狂飆近8%激勵，台股12日多頭氣勢如虹，加權指數盤中狂漲逾1,100點。在整體半導體族群強力推升下，無塵室機電工程大廠亞翔（6139）買盤湧入，以768元開盤後，早盤順利攻上漲停板805元鎖死，大漲73元，漲幅達9.97%。
從技術面觀察，亞翔先前歷經前波高點853元拉回修正後，今日伴隨大盤強勁反彈，一舉強勢站上5日線、10日線及月線等短天期均線。
截至午盤，亞翔成交量逾5,400張，漲停板維持一字鎖死至午盤，展現強烈攻擊力道，成為盤面上吸金的AI建廠受惠指標股。
展望後市，受惠全球AI熱潮引爆半導體瘋狂擴產浪潮，亞翔海內外在手工程訂單滿載。董事長姚祖驤先前便對前景十分樂觀，直言「我想3年應該不是問題」，隨著各案場陸續進入施工高峰期，營運成長動能可望一路延續。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。