費半狂飆引爆大盤 亞翔強攻漲停805元

SpaceX剛完成史上最大規模的750億美元IPO，執行長馬斯克並拋出2027年大舉打造「太空AI資料中心衛星」的宏大草案。此舉不僅引爆龐大的太空太陽能與半導體需求，更直接引爆台股矽晶圓族群漲停派對。太空AI衛星需要的大量電力與高階晶片，讓具備太空特殊製程技術與矽晶圓滿載利多的台廠，成為此波太空基建浪潮下的大贏家。

2026-06-12 12:50