智邦客戶拉貨動能增溫 法人估全年EPS上看68.3元

智邦（2345）今年客戶拉貨動能明顯升溫，光通訊、交換器及機櫃解決方案三大主力產品線需求同步轉強，其中，光通訊成長幅度最為強勁，整機櫃解決方案隨著北美CSP客戶第三代ASIC機櫃導入量產，下半年營運動能展望樂觀中，法人估全年每股獲利（EPS）上看68.3元。

分析師表示，展望智邦第2季營運，雖北美CSP客戶AI Server進入新舊產品交換期，因進入傳統Switch營運旺季，由於AI基礎建設建置算力需求未歇，加上Agentic AI對高速網路頻寬需求大幅增加，推升800G乙太網路交換器出貨成長，成為營運成長主軸。

Agentic AI的流行，持續推升對高速網路頻寬的需求，帶動800G甚至更高速的乙太網路交換器出貨成長，另一方面，由於北美CSP客戶的AI模型客戶在全球AI Coding市占率名列前茅，對算力需求孔急，以因應快速擴張的AI業務，預期下半年量產的第三代ASIC Server將貢獻可觀營收。

此外，由於該AI模型客戶營運快速增長，預期對北美CSP客戶的第四代ASIC Server有更高的算力需求，進一步推升未來的出貨量展望，此外，2027年的高速網路交換器將過渡到1.6T，但因Agentic AI的需求成長，高速網路交換器的需求將由資料中心擴及大企業，在全球AI基礎建設持續擴張供應算力的趨勢下，將持續推升營運成長。