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楠梓電股東會／董座：一路旺到到年底 太空低軌衛星機器人續開拓

經濟日報／ 記者尹慧中/高雄即時報導
楠梓電董事長徐漢忠（右）、楠梓電總經理陳志康。記者尹慧中
楠梓電董事長徐漢忠（右）、楠梓電總經理陳志康。記者尹慧中

老牌PCB大廠楠梓電（2316）今日召開股東常會，董事長徐漢忠會後受訪提到，看好AI應用潛力，公司持續再提升技術能力，包含今年與明年在太空／低軌衛星、機器人以及無人機技術上更進步，可望ㄧ路旺到年底，並持續認證AI新應用，客戶們也積極預定產能，公司因此持續投資技術。

徐漢忠也說，公司內部團隊已期許一定要有進步，明年會比今年好。資本支出方面近二年投資已約10億元，今年也可望達到約10億元新高水準，惟仍看設備後續到位情況。

此外，回應股東提問，楠梓電總經理陳志康在股東會上指出，公司持續開拓AI應用，下半年到明年初力拚營業淨利轉正，後續觀察AI巨頭投資情況、設備到位速度以及材料供給情況。他也坦言，材料實在太缺，公司積極應對。

陳志康也說，公司已淡出汽車板因市況不佳，公司積極服務大陸以外的客戶運算板，看運算力的供應鏈應用持續擴張，公司持續優化生產，不和紅色供應鏈拼經濟規模，公司和台日系競爭不拼經濟規模而是拼價格，預期價格改善幅度很快，也已有切入edge AI與機器人等多元領域，可望成為明年動能。

有股東提問後續是否再處分滬電，公司則回應，要和滬電合作長期之下不宜任意處分，目前沒有這個想法。

機器人 楠梓電 股東會 PCB

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