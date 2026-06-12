台勝科跳空漲停點火 SpaceX太空AI助燃 中美晶領軍矽晶圓全面噴發

SpaceX剛完成史上最大規模的750億美元IPO，執行長馬斯克並拋出2027年大舉打造「太空AI資料中心衛星」的宏大草案。此舉不僅引爆龐大的太空太陽能與半導體需求，更直接引爆台股矽晶圓族群漲停派對。太空AI衛星需要的大量電力與高階晶片，讓具備太空特殊製程技術與矽晶圓滿載利多的台廠，成為此波太空基建浪潮下的大贏家。

在SpaceX龐大題材與募資利多的雙重加持下，中美晶今日成交量狂飆放大超過2.5倍、衝破1.8萬張，股價亮燈漲停達159.5元，一舉收復所有短期均線，並帶動整體矽晶圓族群集體大噴發。

台勝科今日股價跳空以326.5元漲停價開出，盤中雖短暫被打開，但在買盤湧入下，成交量日增逾10倍、突破1.1萬張，最終再度強勢漲停鎖死。同族群的環球晶、合晶、嘉晶也全面亮燈漲停，漢磊大漲超過半根停板，整體矽晶圓族群追價氣氛相當踴躍。

市場最關注的焦點，莫過於台廠在太空供應鏈的真實進度。中美晶董事長徐秀蘭日前在股東會上表示，公司在太空太陽能技術的規範上已經做到第七級，宜蘭廠的特殊太空應用PERC太陽能產品目前已經小量出貨，主要供應美國市場，且客戶不只一家。

對於是否赴美設廠，徐秀蘭透露確實有被邀請評估，今年也積極評估風險較低的太陽能模組合作。不過首要面臨的是設備來源難題，因為全球最大生產設備商在中國，出口到美國受限，而歐洲設備成本過高，因此公司仍在審慎斟酌。此外，中美晶今年本業成長很好，售電業務與無人機機翼太陽能電池也是新亮點。

除了太空題材外，半導體基本面的強勁復甦是另一大核心支柱。台勝科董事長郭文筆指出，AI需求效應已擴散至周邊晶片，成熟製程的電源管理IC需求尤為強勁。目前台勝科的8吋與12吋矽晶圓廠已全面滿載生產，且與客戶溝通調漲價格獲得非常正面回應，有信心下半年獲利將優於上半年。

同時，全球前三大供應商環球晶也持續深耕台灣。投資台灣事務所日前通過環球晶投入32.5億元，預計在3年內優化12吋碳化矽、GaN晶圓等特殊晶片製程，並精進12吋先進矽晶圓導入智慧製造。在AI與太空科技兩大長線浪潮推動下，矽晶圓族群的營運後市也值得關注。