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AI帶動記憶體業周期循環特性淡化 法人首選這三檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

隨生成式AI橫空出世，記憶體產業周期循環特性淡化，加上未來產業技術發展為先進封裝更重於製程微縮，中長期壓抑擴產能力，法人預期，下半年報價可望持續上陽，投資首選群聯（8299）、南亞科華邦電等三檔。

投顧法人分析，觀察純記憶體廠商SK海力士及類比晶片巨挈德儀自2020年第1季來，共25個季度存貨及存貨周轉天數後發現，期間記憶體產業大致經歷兩次小周期，且循環特性正在發生根本性變化。

首先，記憶體周期波動幅度縮窄，以SK海力士為例，2023年第1季以後庫存與經營周期波峰、波谷明顯縮窄，顯示AI帶來的穩定需求正在平滑傳統景氣波動。同期間德儀周期特性則更加鮮明、長度更長、起伏更大。

其次，自2022年11月30日ChatGPT推出以來，德儀存貨周轉天數仍處於疫情後的長期修正周期；反觀SK海力士自2023年第1季以來存貨周轉天數下滑、波動性明顯縮小。

法人認為，未來世代的近記憶體運算（NMC）與記憶體內運算（CIM/IMC）等技術，可能採用將處理器與記憶體直接進行垂直堆疊方式，同樣屬於先進封裝範疇。

簡單來說，記憶體供給端為滿足AI世代需求，未來發展的產品路徑將較以往更依賴先進封裝技術，甚於製程微縮；相關技術障礙將造成供給端難以短期內大量擴出新產能，使產業保持在相對偏緊的供需狀態。

整體而言，法人表示，生成式AI問世後記憶體產業周期循環特性、起伏高低明顯下降；相較類比IC產業甚至更為穩定，此一變化過程類似4至5年的晶圓代工產業經歷過程，主流需求由個人電腦、智慧手機轉向AI伺服器/資料中心的過程。

法人建議，應正視HBM等先進記憶體因擴產困難而能長期維持的高毛利率；成熟記憶體亦因為外溢效果，而出現與成熟晶圓代工產業相似的循環特性，並依此一變動而給予記憶體產業更適合的評價標準。

SK海力士 南亞科 華邦電 群聯

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