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美光強彈 記憶體多頭火力全開 南亞科亮燈漲停 華邦電漲逾9%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

美光強彈11%，摩根士丹利分析師認為，近期的回檔其實有其必要，能為未來更爆炸性的漲勢提供支撐。記憶體族群成為盤面最吸睛焦點。南亞科（2408）盤中攻上374元漲停價；華邦電（2344）也一度觸及172元漲停價，隨後漲停打開，現報171元、上漲9.27%。群聯（8299）、宜鼎（5289）、威剛（3260）及晶豪科（3006）等記憶體概念股同步勁揚，從記憶體製造、控制晶片到模組廠全面點火。

記憶體產業基本面持續受到AI資料中心需求強勁、供給吃緊支撐。路透報導，AI伺服器對高階記憶體的需求快速攀升，並排擠智慧手機、筆電及汽車所需的傳統記憶體供應；記憶體晶片價格首季已較前一季倍增，本季漲幅更預估最高可達63%，帶動全球主要記憶體廠獲利與股價同步走高。

AI大廠積極鎖定供應量，也使市場對記憶體缺貨延續抱持高度預期。美光2026年HBM產能已全數售罄，新一代HBM4也已進入生產；輝達近期則與SK海力士達成多年合作協議，以確保AI資料中心所需的先進記憶體供應。輝達執行長黃仁勳並直言，即使SK海力士擴大晶圓產能，未來供應仍可能難以完全滿足需求。

值得注意的是，籌碼面與股價走勢呈現背離。統計近五個交易日，外資分別賣超南亞科2萬8,758張、華邦電1萬7,053張，三大法人同期也各自賣超3萬2,354張及3萬5,398張。不過，法人調節並未壓抑市場追價力道，南亞科今日仍亮燈漲停，華邦電雖漲停打開，漲幅仍超過9%，顯示記憶體漲價及供給吃緊題材持續吸引短線資金進駐。

南亞科 美光 伺服器 台股 華邦電

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