國巨跳空漲停秒填息...帶旺被動元件漲停潮！外資連7賣 高檔有壓

被動元件龍頭國巨（2327）12日除息，上演「秒填息」行情，股價跳空直攻漲停價919元，瞬間完成每股6元現金股利填息，點火被動元件族群金山電（8042）、信昌電（6173）、禾伸堂（3026）、鈺邦（6449）及千如（3236）同步亮燈漲停，成為多頭大前鋒之一。

國巨今日開盤即以漲停價919元開出，雖然盤中漲停打開，股價一度回落至872附近震盪，但盤中仍維持約6%的漲幅。若以今日盤中高點919元計算，國巨本周累計漲幅已逼近20%，展現強勁多頭氣勢，也進一步帶動資金流向被動元件族群。

值得注意的是，國巨近期漲勢凌厲，5月單月股價大漲132.81%，在國際股市與台股波動加劇之際，高檔獲利了結賣壓也開始浮現。尤其三大法人11日合計賣超國巨7,799張，其中外資單日賣超14,666張，並已連續7個交易日調節，累計賣超達5萬4,101張。

除了填息題材發酵，基本面也是支撐股價的重要因素。國巨5月營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，再創歷史新高；累計前5月營收672.63億元，同步改寫歷年同期最佳紀錄，年增27.4%。隨著AI伺服器、高階運算及車用電子需求持續增溫，被動元件產業景氣維持高檔。

展望後市，國巨表示，雖然地緣政治風險及全球經濟不確定性仍存在，但客戶庫存水位維持健康，公司將持續審慎因應關稅政策與匯率變動等外部因素。董事長陳泰銘也對下半年營運展望維持正向態度。

此外，市場近期也關注大型權值股頻遭列入注意股及處置股議題。由於國巨與聯發科（2454）日前皆因股價急漲而遭列處置股票，金管會昨日宣布研議調整注意股警示標準及縮短處置期間，市場解讀未來大型權值股遭「關禁閉」機率有望下降。證交所則表示，相關方案仍在研議階段，後續將審慎評估後再報請主管機關核定。