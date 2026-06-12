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聯陽打入 RTX Spark 鏈 早盤股價衝漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠聯陽（3014）昨日宣布，其內嵌式控制晶片（EC）解決方案已在美系代理式AI運算平台取得絕大多數Design Win，並做好量產準備，預計最快將於下半年量產，涵蓋全球主要NB／PC品牌客戶及關鍵ODM合作夥伴。

外界認為，聯陽新增的美系代理式AI運算平台客戶，應當就是輝達RTX Spark平台，不過該公司對於客戶端細節不予置評。

聯陽今日早盤股價受到上述消息與大盤走揚激勵，衝上漲停價位。

聯陽的內嵌式控制晶片占整體營收比重約五成，其產品廣泛應用於筆電、桌機、Mini PC及各類AI運算平台，該公司在全球筆電應用EC產品市占率超過45％。

除了EC解決方案外，聯陽的HDMI 2.1 Retimer也獲選為美系代理AI運算平台的參考設計。

展望未來，聯陽表示，相信邊緣AI的發展動能將由AI PC引領。該公司將持續強化研發與創新能量，與產業夥伴攜手推動x86、Arm架構的AI PC及新世代智慧運算平台發展，為客戶創造更高價值。

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