致新漲價效應 股價上衝

受到將陸續漲價與大盤反彈的激勵，電源管理IC廠致新（8081）今日股價上攻，早盤最高達285元。

由於實在供不應求，致新董事長吳錦川昨日在股東會後首度鬆口表示，將陸續對客戶端漲價。他沒有透露漲價的時機點與幅度，表達將依照個別客戶會有所不同。外界則預期，對於其毛利率表現將有所助益。

致新累計前五月合併營收為36.05億元，年減2.8％，首季每股純益為4.62元。展望本季，致新先前預期，營收落在21億至22.5億元之間，季減0.5％至季增6.5％，毛利率落在37％至40％。

致新之前對於漲價議題的態度是「不會做出頭鳥」，不過現在於同業陸續調升報價後，也著手要與客戶協商價格。吳錦川指出，「一切都是水到渠成」，上次該公司調漲價格已是2021年新冠疫情期間。同時，他也評估，第3季應當會是今年營運高峰。

針對產能供需方面，吳錦川說，這次供不應求並不是因為終端需求增加，而是因為AI應用發展，所需產能被間接排擠。他也形容現在是要「跪求」產能，且只要拿得到產能，基本上都賣得掉。後續大約會從八、九月開始談明年的規畫，希望明年能爭取更多產能支援，以支持公司業績增長。

目前致新大部分合作的晶圓代工產能都位於台灣，但有一部分應客戶要求是配置於國外。