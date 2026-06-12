南茂（8150）儘管首季營運未如預期，但第2季記憶體、DDI封測報價均向上調漲，加上公司計劃在混合訊號產品線跨入更多領域，增添未來想像空間，吸引買盤簇擁，推升昨（11）日股價逆勢強鎖漲停。

南茂主要提供記憶體、驅動IC及邏輯／混合訊號IC封測服務，首季每股純益（EPS）為0.72元，不如法人預期的0.83元。不過，受惠漲價效應發酵，加上公司已接觸一些新客戶，未來營運展望看俏。

法人已調升南茂今年EPS至4.45元，明年將大增45%至6.45元，激勵買盤大舉挺進，拉動昨日股價逆勢漲停。權證發行商建議，可挑選價外20%至價內10%，距到期日150天以上的相關認購權證布局。（永豐金證券提供）

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