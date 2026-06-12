黑松迎旺季 將推新產品

黑松（1234）昨（11）日召開法說會，財務長杜居燦表示，迎來飲料產業旺季，黑松持續透過新品刺激市場需求。其中，代理銷售已11年的立頓品牌，今年邁入第三個五年合作期，本季陸續推出新品，持續擴大飲品布局。

杜居燦表示，今年外在變數主要來自國際政經局勢影響，帶動包材如瓶蓋、收縮膜等成本上升。不過，糖價近期已有所回落，咖啡價格也較先前高點略為修正，目前整體原物料成本仍較先前略降，後續效應仍需持續觀察。

杜居燦表示，保健食品事業方面，杜居燦表示，集團將保健品定位為黑松未來發展的「第三隻腳」，公司持續投入新品開發，今年除推出黑松人蔘精新品外，也持續規劃更多產品上市，希望逐步擴大健康食品版圖。不過，他也坦言，目前保健食品市場競爭激烈，各家業者皆積極布局，公司將持續投入產品研發與品牌經營。