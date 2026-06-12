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台航：散裝運價穩健走揚
台航（2617）昨（11）日股東會，地緣政治方面衝擊、中國大陸對於原物料、穀物需求增加，看好2026年散裝船供需吃緊，預期運價走勢穩健向上。
台航董事長劉文慶將退休，台航也預計於12日召開董事會推舉新任董事長，據了解，將推舉魏健宏將接任。
台航董事長劉文慶表示，2025年全年合併營收43億元，稅後純益13.26億元，EPS3.18元，維持穩定獲利表現，台航兼顧股東報酬與新造船資本支出需求，近五年皆維持每年逾四成的現金股利配發率，股東會已決議通過配發2025年度現金股利每股1.5元，配發率達47%，現金殖利率約5%。
至於市場展望，劉文慶表示，2026年初至今，全球乾散裝航運市場展現強勁動能，運價走勢顯著優於去年同期。主要原因為西非幾內亞鋁礬土出口至大陸暢旺，長航程大幅拉升噸浬數，有效去化大型船運力。
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