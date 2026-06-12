興櫃股源點科技（7922）打造全台最大充電網EVOASIS，並持續加速快充站點布局，6月多座超級綠洲陸續上線，大幅提升充電網服務量能。

這是在電動車需求增溫之下，釋出充電站商機，繼源點之後，另一家充電業者U-POWER旭電馳科研也將在下半年登錄興櫃，成為電動車市場的重要環節。

源點公司表示，EVOASIS目前全台DC快充站點已達153站；截至5月底，DC與AC總站數達373站、總槍數超過1,700槍，持續穩居全台最大充電網。隨著電動車使用場景從都會通勤延伸至跨區移動與假日旅遊，EVOASIS持續透過高密度站點、多元場域與穩定快充服務，強化全台車主補電便利性。

EVOASIS自5月底起加速推進超級綠洲上線，竹北縣政南、林口文化、北屯南興、鶯歌鳳鳴與仁武鳳仁等五座超級綠洲已陸續啟用；下週端午連假前，西屯文心路超充站與大直樂群三路超級綠洲也將接續上線，持續擴大全台快充服務量能，並加強雙北、桃竹、中部與南部重點區域布局。

另一家充電業者U-POWER旭電馳科研也將在下半年登錄興櫃。U-POWER指出，布局高壓電力基礎建設、持續投入超高功率設備，2025年全台電動車口數成長33%，U-POWER全年充電量成長達93%、總營收成長76%。