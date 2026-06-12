順達：明年一定比今年好

電池模組廠順達（3211）昨（11）日召開股東會，董事長鍾聰明表示，今年營收看增兩位數，預計非IT業務在伺服器備援電池模組（BBU）帶動下，營收占比將逾五成，預估下半年逐季走揚，整體營運比上半年好很多，且明年一定比今年好。

順達今年5月營收11.63億元，月增9.69%、年減10.8%；累計順達今年前五個月營收55.68億元，年增22.1%。鍾聰明指出，客戶訂單要的數量跟公司產能配置息息相關，順達已在台灣跟泰國進行產線布局，產能擴充幅度很大，而在擴產完成後，客戶訂單若如期進來，今年第4季開始可望大幅長，明年趨勢也會延續下去，明年一定比今年好。

順達2025年營收132億元，稅後純益13.8億元，獲利較前一年度下滑，主要是因2024年業外有認列一次性大筆處分土地利益所致，每股純益達9.05元。股東會通過發放現金股利11.5元，並全面改選董事。鍾聰明表示，今年順達現金股利發放11.5元雖比上年度的12.5元少一點，但還是朝高股利政策邁進。