漢唐訂單達1,939億 創高

漢唐 （2404）總經理賴志明昨（11）日表示，目前在手訂單逾1,939億元，客戶端這波供不應求熱況，可望延續到2029年，今年營運成長可期。

漢唐昨天召開法說會，釋出上述訊息，他表示，目前訂單來自台灣約占三分之二，其餘三分之一為海外市場接單；其中，半導體前段製程廠的工程占比重逾半。依據經驗，相關訂單約需花兩年至兩年半去化。漢唐今年前新接單合約金額674.14億元，累計截至今年5月已簽約未認列金額達1939.37億元，續創新高。賴志明表示，若以2026年全年度觀察，美國市場貢獻度將超過一半。

漢唐今年首季毛利率23.32%，為史上次高，漢唐說明，主要是追列美國工程效率改善的成果，並非常態。展望今年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業、以AI應用為核心的結構性投資浪潮。加上主要客戶今年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海外也有積極擴廠行動及技術升級，相關建廠需求具規模大且延續性高特性，為漢唐的營運帶來穩定且可預期的成長機會。