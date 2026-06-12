聯陽傳打入輝達供應鏈

聯陽（3014）昨（11）日宣布，其內嵌式控制晶片（EC）解決方案已在美系代理式AI運算平台贏得絕大多數設計定案（Design Win），並做好量產準備，預計最快下半年量產，並涵蓋全球主要NB／PC品牌客戶及關鍵ODM合作夥伴。

外界臆測，聯陽新增的美系代理式AI運算平台客戶，應當就是輝達日前公布的最新RTX Spark PC平台，不過該公司不評論客戶訂單動態。除了EC解決方案外，聯陽表示，其HDMI 2.1重計時器晶片（Retimer）也獲選為美系代理AI運算平台的參考設計。

目前聯陽的內嵌式控制晶片占整體營收比重約五成左右，其產品廣泛應用於筆電、桌機、Mini PC及各類AI運算平台。展望未來，聯陽指出，將持續強化研發與創新能量，與產業夥伴攜手推動x86、Arm架構的AI PC及新世代智慧運算平台發展，為客戶創造更高價值。