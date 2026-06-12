半導體設備與材料廠辛耘（3583）昨（11）日召開法說會，辛耘副董事長許明棋表示，今年自製業務將大幅成長，預期2027年將會是非常好的一年，且部分客戶的訂單展望已達2028年。

受惠客戶拉貨需求強勁，辛耘去年業績首度突破百億元大關，每股純益達13.82元，今年累計前五月合併營收50.8億元，年增8.9％。法人預期，辛耘今年營收有望持續升溫，呈現逐季增長態勢。

以營收結構來看，辛耘同時耕耘半導體自製與代理設備業務，還有再生晶圓業務，估計今年自製設備與再生晶圓業績表現將大增，合計占營收比重將首度超越五成。在設備業務方面，許明棋指出，目前晶圓代工廠與專業封測廠（OSAT）已先給一部分訂單，其他尚在規畫中， 觀察整體市場狀況，可以確信2027年需求很好。在明年四個季度都已經掌握部分訂單，甚至有些客戶已經給出一些2028年的訂單展望。

許明棋強調，依照現階段辛耘內部的策略，不會等客戶先給足全部訂單再動作，而是會根據市場狀況，評估推算客戶可能的需求進行產能計畫。

再生晶圓方面，辛耘去年底湖口廠已增加5萬片月產能，使得總產能達21萬片，今年底預計將再增加4萬片月產能，推升總產能至每月25萬片。對於明年底前是否持續擴充再生晶圓產能，許明棋說，目前仍在評估當中，需視客戶需求而定。