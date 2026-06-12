微星攻 AI 伺服器 報捷

微星（2377）昨（11）日舉行股東會，董事長徐祥表示，微星在AI伺服器、AIoT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由新產品線加速成長彌補DIY市場的衰退缺口。

談及輝達（NVIDIA）推出的Spark平台產品布局，徐祥透露，微星開發進度符合規劃，將隨輝達於第3季底進入量產同步推出產品，可望成為首批量產供應商之一。

他表示，微星規劃推出筆電及桌上型系統等Spark相關產品。不過，由於產品定位偏高階，主要鎖定創作者、工程師及研發人員等專業用戶市場，價格相對較高，實際市場接受度仍有待觀察。

徐祥認為，Spark所代表的ARM架構AI運算平台具備長期發展潛力，但相關軟體與應用程式仍需持續優化，目前較適合高效能運算及專業創作應用。未來隨生態系逐步成熟，可望帶動更多AI PC及邊緣AI應用需求。

他坦言，今年個人電腦（PC）市場需求下滑，尤其以DIY市場跌幅較大，今年首要目標是守穩主要市場市占率，致力維持產品價格與毛利的穩定。

徐祥表示，目前AI伺服器、車載及AIoT業務的新產品及新客戶導入進展順利，但相關產業驗證周期較長，通常會由小量試產逐步擴大規模，因此，營收貢獻需要時間發酵。整體而言，客戶導入情況符合預期，相關業務正穩步成長。

針對AI伺服器，他指出，微星切入時間相對較晚，目前AI伺服器營收貢獻仍維持個位數百分比水準。不過，持續投入研發與人才招募，由於AI伺服器產品開發、驗證及認證流程均需時間，微星仍處於擴張初期階段，看好未來發展。

徐祥說，微星已在美國建立部分伺服器產能，並開始配合客戶驗證需求逐步導入量產，目前涵蓋機櫃系統等產品，主要供應美國市場。

至於歐洲方面，荷蘭新廠正在擴充，未來將支援桌機及伺服器等系統產品生產。

針對CPU供貨問題，徐祥表示，先前CPU供應較為緊張，但第2季以來已逐步改善，預期第3季上游產能進一步提升後，對下半年旺季出貨影響有望再降低。