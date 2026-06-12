大摩：CPO 長期仍看好

近來美國華爾街釋出CPO（共同封裝光學）實際量產與採用時程面臨顯著延後看法，重創全球光通訊股。摩根士丹利（大摩）證券跟進認為，CPO長期故事沒有改變，但短期情緒可能偏弱，市場預期需要重新校正。

大摩點名，由於CPO長期成長故事沒有改變，僅是短期情緒可能偏弱，因此台廠中，包括台積電（2330）、日月光投控、上銓、萬潤、旺矽、鴻勁、穎崴等個股，仍相對看好，並全面給予「優於大盤」評級。

美國半導體研究機構SemiAnalysis，繼上周出具記憶體報告，引發記憶體股大屠殺後，最新將矛頭指向CPO，直指CPO在實際量產與採用時程均面臨顯著延後，引爆全球光通訊股股價全倒。

大摩在最新出具「大中華科技半導體產業」報告中指出，若以2027年光學引擎出貨量模型600-700萬台來看，遠低於投資人普遍預期的2,000至3,000萬台成長規模，其中製造端良率瓶頸成為掣肘關鍵。

大摩認為，連結產能與實際產出，即便台積電PIC（光子積體電路）產能在明年第1季擴充至每月1萬片，SoIC（系統單晶片）良率仍是關鍵變數，預估約在50%至60%左右。

另一方面，則是來自製造端生產瓶頸，如下游組裝良率目前僅20%至50%，將成為影響最終CPO相關出貨量的另一個重大不確定因素。

大摩認為，2026至2028年會是光收發模組（transceivers）、光學方案（如CPO／NPO）與銅互連並存的過渡階段，因為主流解決方案仍以1.6T／3.2T為主，CPO仍需要時間放量，但預期將自2028年起進入成長爆發期。

由於目前市場預期2027年光學引擎出貨量約2,000至3,000萬台，但因良率不佳，實際出貨表現可能遠不如預期，使得短期CPO相關股票市場情緒可能進一步被下修。但儘管如此，大摩仍相當看好CPO的長線成長趨勢。