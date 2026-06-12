台勝科喊漲價 獲利看增

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（11）日召開股東會，董事長郭文筆表示，與客戶溝通調漲價格獲得非常正面回應，有信心今年下半年獲利可望優於上半年。

AI相關應用持續擴張，郭文筆指出，晶圓代工先進製程及記憶體對12吋矽晶圓需求穩定提升；成熟製程方面，AI需求效應已擴散至周邊晶片，特別是電源管理IC的需求尤為強勁，也帶動8吋矽晶圓市場呈現強勁復甦。

郭文筆強調，台勝科除了持續鞏固在客戶端「Base Wafer」的核心供應地位，會靈活調整銷售策略，更深入推動製程自動化與降低成本改善。其12吋新廠產能正迎合市場需求持續提升，將成公司新一波成長重要動能。

同時，郭文筆認為，儘管台勝科今年上半年會因新廠折舊攤提費用增加，致獲利不如預期，但下半年面對矽晶圓市場全面好轉，目前8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，未來營運展望樂觀可期。