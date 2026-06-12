智邦審慎樂觀2026年下半年 市場需求優於預期

網通大廠智邦（2345）昨（11）日舉行股東會，通過每股配發15元現金股利，智邦表示，市場及客戶需求狀況比年初預期佳，新產品1.6T、OCS交換器可望陸續出貨，台灣、美國、星馬、越南同步啟動擴產，對於今年下半年及未來營運抱持「審慎樂觀」態度。

智邦2025年營收2,483.2億元，每股純益47.13元，雙創新高，致股東報告書中，智邦指出，創新研發卡位次世代規格，搶進1.6T高階交換器、AI解決方案及光交換器，並發揮ODM、JDM、開放基礎架構和戰略技術等四大支柱策略，除擴大AI驅動的客戶成長，更將搶進企業及電信客戶，擴大品牌業務發展，持續推升營運成長。

智邦近年除800G交換器及AI加速器模組持續出貨，推升5月營收286.23億元，創新高，累計今年前五月營收1,261億元，年增六成，為同期新高，法人估計，今年第2季智邦來自800G貢獻營收約兩成，下半年將持續放大。

同時，智邦投入創新產品研發，預期新產品1.6T交換器已量產，下半年可望放量出貨，OCS光交換器有機會出貨給既有客戶，OWS交換器則與美國CPS客戶及日本NTT進行驗證測試階段；今年電腦展上，智邦旗下Edgecore發表Edgecore Open Fabric全機架架構，是專為IOWN打造的全光子AI基礎設施平台；未來更將推出解決交換器光傳輸瓶頸的新解決方案。

除CSP客戶持續增溫，智邦認為，不久的將來企業對於AI需求也將逐步發酵，可望進一步推升來自企業客戶端的需求。

因應客戶及市場需求蓬勃發展，智邦擴大全球生產基地布局，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠小量出貨，預估第3季量產出貨，同時南寮廠也將擴增產線，2027年投產。

海外布局部分，智邦規劃越南廠新增第三座廠區，生產800G、1.6T交換器；美國達拉斯廠在年底裝機，2027年量產，星馬廠區主打「光」生產基地，預計2027年量產。