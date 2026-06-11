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智邦：龜山廠第3季放量 南寮及美、星廠明年量產

中央社／ 記者潘智義台北11日電

網通廠智邦科技今天表示，因應客戶需求增溫，積極擴充國內外產能，桃園龜山廠已小量出貨，今年第3季可望放量，南寮廠擴充新產線將在明年投產，美國、新加坡廠預計明年量產。

智邦今天股東會通過去年財報及股利，去年每股賺47.13元，配發現金股利每股15元。

智邦指出，積極布局全球產能，台灣廠除了既有的竹北、竹南廠維持穩定生產，桃園龜山廠將逐步放量，原為倉儲用途的南寮廠，已規劃擴充產線。

海外產線方面，越南廠已具量產能力，並規劃新增第3座廠區，鎖定高階產品；美國達拉斯廠規劃今年底裝機，明年量產，主攻機櫃相關產品；新加坡與馬來西亞廠將於今、明年陸續裝線，產品涵蓋光學、光學共封裝模組（CPO）交換器等。

智邦表示，今年客戶需求更勝去年底，但宏觀經濟、地緣政治等不確定性仍在，須審慎以對。另一方面，AI需求爆發，除記憶體依然缺貨，近期連積層陶瓷電容（MLCC）也供貨吃緊，由於材料需求快速成長，造成供需失衡，形成產業鏈的新挑戰。

從產品來看，智邦說明，主力產品光通訊（Optical）、交換器（Switch）及整機櫃（Rack）解決方案中，光通訊產品需求最為強勁，交換器出貨動能持續提升；至於整機櫃，因整合伺服器、交換器、散熱、電源管理，隨資料中心升級需求擴大，需求同步成長。

智邦 智邦科技 竹北

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