中磊股東會／通過每股2.5元現金股利 董座王煒：積極提升電信市占

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）11日舉行年度股東常會，由董事長王煒親自主持，通過2025年每股純益4.04元，每股配發2.5元現金股利。王煒表示，中磊深耕核心網通技術，持續推出新世代寬頻產品，積極提升電信市場占有率。

中磊2025年合併營收總額為540億元，毛利率為15.7%，營業利益為16億元；歸屬母公司稅後淨利為12億元，每股純益4.04元。每股配發現金股利2.5元，股利已於2026年5月14日完成發放。

王煒表示，深耕核心網通技術，持續推出新世代寬頻產品，積極提升電信市場占有率。公司除專注本業外，亦積極推動永續發展策略，聚焦環境、社會及公司治理（ESG）三大面向。中磊於上市櫃公司治理評鑑持續名列前6%至20%，自2017年起連續發行永續報告書並通過第三方認證，近期更獲國際評鑑機構EcoVadis白金級認證肯定，躋身全球受評企業前1%，展現公司在永續經營及公司治理上的長期成果。

中磊表示，AI人工智慧應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡，中磊主力產品包含有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10GPON光纖設備、5G FWA固網無線接取設備及WiFi 7產品、客戶需求熱絡。

此外，中磊指出，新產品包含商用網通設備、AI物聯網設備與分散式局端產品等，出貨動能增溫，持續挹注營收成長。

累計今年前5月中磊營收達300億元，年增55%，創下歷年同期新高，展現強勁成長動能。展望2026年整體景氣，中磊表達樂觀的態度，預期在AI新世代寬頻應用、新產品及新市場帶動下，全年營運成長可期。