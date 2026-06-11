快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中磊：AI帶動寬頻基礎建設升級　將續推新世代產品

中央社／ 記者潘智義台北11日電

電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒今天表示，人工智慧（AI）應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡；將持續深耕核心網通技術，推出新世代寬頻產品，提升電信市場占有率。

中磊電子今天舉行年度股東常會，王煒指出，除專注本業外，也積極推動永續發展策略，聚焦環境保護、社會責任及公司治理（ESG）3大面向。中磊在上市櫃公司治理評鑑維持名列前6%至20%，自2017年起連續發行永續報告書並通過第3方認證，近期更獲國際評鑑機構EcoVadis白金級認證，躋身全球受評企業前1%。

中磊統計，2025年合併營收新台幣540億元，歸屬母公司稅後淨利12億元，合併每股稅後盈餘（EPS）為4.04元。每股配發現金股利2.5元，已於5月14日完成發放。

中磊指出，AI應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡。有線電視CableDOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G固網無線接取設備（FWA）及Wi-Fi 7主力產品，客戶需求熱絡。

中磊表示，商用網通設備、AI物聯網設備與分散式局端產品等新產品，出貨動能增溫，持續挹注營收成長。2026年1月至5月營收300億元，較去年同期成長55%，創下歷年同期新高，展現強勁成長動能；今年整體景氣樂觀，預期在AI新世代寬頻應用、新產品及新市場帶動下，營運成長可期。

中磊

延伸閱讀

中華電信前5月EPS 2.22元 營收獲利超越財測目標

輔信5月營收年增8.4％ 產品組合優化挹注營運

遠傳前5月每股純益1.76元 延續雙位數成長力道

智邦股東會／通過每股15元現金股利 市場需求較原預期佳

相關新聞

中磊股東會／通過每股2.5元現金股利 董座王煒：積極提升電信市占

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）11日舉行年度股東常會，由董事長王煒親自主持，通過2025年每股純益4.04元，每股配發2.5元現金股利。王煒表示，中磊深耕核心網通技術，持續推出新世代寬頻產品，積極提升電信市場占有率。

微星拚守穩PC市占率 輝達AI新品接棒下半年成長目標

微星11日舉行股東會，在全球PC市場需求轉弱、記憶體與處理器等關鍵零組件價格波動的環境下，董事長徐祥表示，今年營運策略將以穩固主要市場市占率及維持獲利能力為目標。雖然消費型PC與DIY市場仍面臨壓力，但隨著零組件供應逐步改善、新一代AI PC產品陸續推出，加上AI伺服器、車載及AIoT等新事業布局，公司對下半年營運審慎樂觀。

華邦電為何逆勢走強？法人看好這項潛在機會

華邦電（2344）11日股價逆勢走強，截至上午11點20分，盤中最高162.5元，一度大漲9%、爆量逾17.9萬張，市場聚焦矽電容（Si-Cap）供應鏈的潛在機會。隨AI伺服器、高階封裝需求快速升溫，矽電容重要性同步提升，法人看好華邦電有望成為AI高階供應鏈的受惠者。

台灣光罩通過處分六廠廠房 活化資產並聚焦核心製程

台灣光罩（2338）董事會10日通過處分旗下位於竹南的六廠廠房資產。此為台灣光罩落實資產活化與聚焦本業的戰略舉措。並提升集團資本配置效率、優化資產負債表，實質挹注每股盈餘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。