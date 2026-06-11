微星拚守穩PC市占率 輝達AI新品接棒下半年成長目標

微星11日舉行股東會，在全球PC市場需求轉弱、記憶體與處理器等關鍵零組件價格波動的環境下，董事長徐祥表示，今年營運策略將以穩固主要市場市占率及維持獲利能力為目標。雖然消費型PC與DIY市場仍面臨壓力，但隨著零組件供應逐步改善、新一代AI PC產品陸續推出，加上AI伺服器、車載及AIoT等新事業布局，公司對下半年營運審慎樂觀。

微星今年第一季繳出優於市場預期的成績單，在營收成長帶動下，毛利率回升至15%，較去年改善，單季每股稅後純益（EPS）達4.04元，獲利規模較去年同期及前一季均大幅成長。

徐祥指出，去年下半年以來，記憶體與SSD市場歷經一段時間的庫存調整，今年第一季現貨市場庫存逐漸去化完成，終端產品價格回到較合理區間。同時，由於供貨輝達（NVIDIA）電競GPU的量減少約兩至三成，市場價格相對穩定，也有助於帶動微星產品售價與毛利率回升，使獲利能力恢復至較正常水準。

不過，整體PC市場仍未完全擺脫需求疲弱的挑戰。徐祥表示，目前市場主要分為商用與消費兩大領域，商用PC因企業有固定預算支撐需求，相對穩定；消費市場則受到終端需求保守及價格變化影響較大，目前下滑幅度介於10%至20%之間，其中DIY市場衰退情況最明顯。

他指出，第二季以來部分產品調漲售價後，客戶仍在觀察市場變化，接受度尚未完全恢復，後續需求回溫速度仍有待觀察。不過，隨著部分CPU供應狀況自第二季開始改善，預期第三季將進一步緩解，有助於新品上市與市場銷售。

在AI PC布局方面，微星將配合輝達新一代RTX Spark平台推出多款新品，涵蓋電競與專業應用市場。依照目前規劃，相關產品預計第三季底陸續量產，首波將推出兩款筆電及一款迷你電腦，希望能成為下半年產品周期的成長動能。

面對DIY市場需求萎縮，微星近年也積極擴大非PC業務布局，希望建立更多元成長引擎。徐祥表示，目前AI伺服器、車載電子及AIoT等新事業都陸續有客戶，相關產品驗證與設計導入（Design-in）進展順利。雖然仍需經歷認證、小量試產及客戶驗證等階段，短期不會立即反映在營收規模，但預期下半年開始貢獻度將逐步提升。

其中，AI伺服器被視為未來重要成長方向之一。不過徐祥坦言，微星切入市場時間相對較晚，除了需要持續擴充研發與工程團隊外，更重要的是取得輝達認證，公司「還在努力中」，因此今年AI伺服器對營收貢獻仍維持中個位數百分比水準。

談到去年毛利率表現受壓抑的原因，徐祥也在股東會說明三大主因，包括首先受美中關稅政策影響，微星去年啟動大規模產能調整，將部分生產基地移出中國。由於產品線眾多，加上公司以自有生產體系為主，其他生產據點原有規模有限，使產能轉移耗費較長時間，部分新產品上市時程也因此受到影響。

此外，關稅成本增加對電腦產業帶來壓力。另一方面，新台幣升值也進一步侵蝕獲利。為因應關稅變數，微星當時提前備妥兩至三個月庫存，但隨後匯率快速升值，使庫存成本增加的影響延續至第三季。即使去年下半年產品售價有所調整，新增成本仍有相當比例由公司自行吸收，進一步壓縮獲利空間。