智邦股東會／通過每股15元現金股利 市場需求較原預期佳

網通大廠智邦（2345）11日舉行股東會，通過每股配發15元現金股利，智邦表示，市場及客戶需求狀況比年初預期佳，但仍有關鍵零組件缺貨及漲價問題的挑戰，對於今年下半年營運審慎樂觀。

智邦近年除800G交換器及AI加速器模組持續出貨，推升營運成長，同時投入創新產品研發，預期下半年新產品1.6T交換器可望放量出貨，OCS交換器有機會量產出貨，OWS交換器與客戶進行驗證測試階段。

智邦股東會，通過2025年財報，營收2,483.2億元，每股純益47.13億元，雙創歷史新高；更通過盈餘分配案，考量相關產能擴充資金需求，每股配發15元現金股利。

智邦在致股東報告書中指出，創新研發卡位次世代規格，搶進1.6T高階交換器、AI解決方案及光交換器，並發揮ODM、JDM、開放基礎架構和戰略技術等四大支柱策略，除擴大AI驅動的客戶成長，更將搶進企業及電信客戶，並擴大品牌業務發展，持續推升營運成長。

智邦強調，持續投資新時代網路基礎設施的核心能力，更拓展技術覆蓋 AI 時代下的「計算和存儲」，2025年研發亮點包含51.2T交換器、800G光纖接口被廣泛採用且持續成長，並推動新一代102T交換器和1.6T互連光學技術；同時為Hyperscaler 和通用型數據中心擴產400G、800G 交換器，更拓展客戶群；並持續開發人工智慧交換器、CXL（Compute Express Link）交換器，同時切入電源、散熱、浸入式液冷、SI（Signal Integrity）、PI(Power Integrity)等基礎技術。

展望2026年，智邦表示，將發揮ODM服務、JDM服務、開放基礎架構部門和戰略技術投入、合作的四大支柱戰略；並拓展網絡之外和AI計算相關的技術和產品，以開放網路及計算平台打造創新解決方案，搶進企業及電信客戶。

智邦認為，2026年美中之間持續的地緣政治緊張局勢和去全球化趨勢，將加速投入全球領先製造和供應鏈戰略，發揮「最大彈性」生產的靈活性繼續發揮「敏捷、彈性、質量、準時交付」核心競爭價值。

現在智邦主要客戶包含網路設備供應商、超級運算系統供應商、網路服務提供商，並擴展到人工智慧、機器學習基礎設施提供商市場，過往企業和電信曾是智邦業務增長的主要動能，近年則以AI驅動的客戶為主，未來將持續搶進企業及電信客戶，而品牌發展將是未來關鍵領域，將擴大品牌業務的滲透率。