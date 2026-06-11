微星：RTX Spark新品第3季底量產 加速AI伺服器布局

電競大廠微星董事長徐祥今天出席股東會受訪表示，目前DIY（自行組裝電腦）整體市場不如預期，這是微星主要市場之一，因此今年設定目標守住主要市場市占率、維持毛利率穩定，同時也要加速人工智慧（AI）伺服器、人工智慧物聯網（AIoT）、車載等新產品的成長，以彌補DIY市場的下滑。

外界關注搭載輝達（NVIDIA）新世代AI晶片RTXSpark的新電腦進度，徐祥透露微星進度相當不錯，預計隨著輝達的生產時程，在今年第3季底量產。微星身處第一波發表的領先群，屆時將有筆記型電腦與桌上型電腦新機種推出。

不過他也提醒，RTX Spark產品單價較高，主要鎖定高階設計師與工程師等專業市場，後續的市場接受度還有待觀察。

微星今年第1季營收達新台幣562.57億元，年增約5%；毛利率顯著提升，從去年同期約11%拉升至15%。

徐祥解釋，毛利率往上拉升的主要原因在於，從去年第3季底開始，DRAM（動態隨機存取記憶體）、SSD（固態硬碟）等零組件大幅漲價。雖然去年第4季因市場處於清庫存階段，價格未能及時反映，但今年第1季庫存清理完畢後，原廠隨即將產品價格拉回合理水準。

他進一步指出，輝達產品因記憶體也有些缺貨，配貨量比平常旺季減少20%至30%，造成市場「惜售」，也有助於整體毛利率回到比較正常的水準。

談到中央處理器（CPU）缺貨狀況，徐祥表示，在英特爾（Intel）與超微（AMD）的努力下，今年第2季已看到緩解成效。由於第2季整體伺服器需求量很大，原廠臨時應變不及，因此進行增產，並承諾會慢慢將個人電腦（PC）相關產品供貨拉到優先順位，預計到了第3季英特爾CPU產量增加，對旺季的影響應該會降到最低。

針對非PC類產品進度，徐祥指出，AI伺服器、車載與AIoT等新產品的導入與客戶驗證都算順利，但客戶需要個別驗證導入，會從小量開始批次增產，不可能一夕之間爆發，預期下半年這些產品的生產量與營收貢獻會逐步拉高。

他透露，目前微星AI伺服器的營收貢獻仍維持在中個位數百分比（約5%），主因微星進入相關領域較晚，從招募工程師、設計產品到取得輝達認證，都需要時間。

徐祥也提到，包括伺服器在內的領域仍面臨記憶體短缺的挑戰，涉及整個供需問題，原廠只能每個月通知供應量，下季的狀況還看不太到，價格也不確定，這對微星在報價或爭取訂單上會造成一些影響，客戶目前對第2季的新報價也多半抱持觀望態度。

在產能規劃方面，徐祥表示，微星過去曾為分散外部風險，將新產品移往台灣或越南等地生產，但需要重新走過試產與量產爬升階段，拉長生產時間而錯過新品上市的第一波榮景。如今隨著相關干擾結束，微星大部分生產已重返中國工廠，維持一條龍的研發、設計到生產優勢。

伺服器方面，微星目前在美國已有部分產能並配合客戶驗證，L10（系統組裝）和L11（伺服器整機系統）的產品都有在做。