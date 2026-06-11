光通訊需求帶動石英元件進入成長周期 法人上修晶技目標價

晶技（3042）受惠光通訊市場需求強勁，帶動石英元件進入成長周期，法人看好，全年人工智慧（AI）相關應用營收占比超過15%以上，本益比有機會向日系同業靠攏，上修獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，晶技5、6月合計營收25億元，表現優於市場預期，主因在於AI伺服器與網通相關應用產品需求熱絡，其中，包括5G-A相關5G基站等基礎建設、光收發模組及加速網卡、智慧網卡等Datacom，調高第2季營收預估至季增約一成。

隨AI相關領域需求持續成長，法人預期，晶技2026年AI相關營收可望成長至16%，2027年更進一步攀升至20%以上，扮演公司主要營運動能，並有利產品組合改善。

產業面來看，法人認為，光通訊市場是石英族群最強勁的成長動能之一，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G/800G主流規格採用156MHz產品，1.6T世代將升級至312.5MHz，亦將帶動產品規格及產品單價提升。

法人評估，晶技的312.5MHz產品驗證狀況樂觀，而對應625MHz產品正在開發中，下半年光通訊產品增速將更為明顯。

相對MEMS產品，在高頻要求的小型化、低相位雜訊等條件下，法人預期石英材料能達到約30fs良好抖動值，在更高端產品更可凸顯優勢，明年可望看到市占擴張，上修晶技明年光通訊相關營收。