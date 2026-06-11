快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊需求帶動石英元件進入成長周期 法人上修晶技目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

晶技（3042）受惠光通訊市場需求強勁，帶動石英元件進入成長周期，法人看好，全年人工智慧（AI）相關應用營收占比超過15%以上，本益比有機會向日系同業靠攏，上修獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，晶技5、6月合計營收25億元，表現優於市場預期，主因在於AI伺服器與網通相關應用產品需求熱絡，其中，包括5G-A相關5G基站等基礎建設、光收發模組及加速網卡、智慧網卡等Datacom，調高第2季營收預估至季增約一成。

隨AI相關領域需求持續成長，法人預期，晶技2026年AI相關營收可望成長至16%，2027年更進一步攀升至20%以上，扮演公司主要營運動能，並有利產品組合改善。

產業面來看，法人認為，光通訊市場是石英族群最強勁的成長動能之一，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G/800G主流規格採用156MHz產品，1.6T世代將升級至312.5MHz，亦將帶動產品規格及產品單價提升。

法人評估，晶技的312.5MHz產品驗證狀況樂觀，而對應625MHz產品正在開發中，下半年光通訊產品增速將更為明顯。

相對MEMS產品，在高頻要求的小型化、低相位雜訊等條件下，法人預期石英材料能達到約30fs良好抖動值，在更高端產品更可凸顯優勢，明年可望看到市占擴張，上修晶技明年光通訊相關營收。

晶技 光通訊 營收

延伸閱讀

正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

被動元件轉向結構性成長 法人看好三台廠受惠評價重估行情

博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

不只有晶片！AI新基建鎖定算力與電力雙主軸…009819一網打盡博通與下一家兆元巨頭邁威爾

相關新聞

華邦電為何逆勢走強？法人看好這項潛在機會

華邦電（2344）11日股價逆勢走強，截至上午11點20分，盤中最高162.5元，一度大漲9%、爆量逾17.9萬張，市場聚焦矽電容（Si-Cap）供應鏈的潛在機會。隨AI伺服器、高階封裝需求快速升溫，矽電容重要性同步提升，法人看好華邦電有望成為AI高階供應鏈的受惠者。

台灣光罩通過處分六廠廠房 活化資產並聚焦核心製程

台灣光罩（2338）董事會10日通過處分旗下位於竹南的六廠廠房資產。此為台灣光罩落實資產活化與聚焦本業的戰略舉措。並提升集團資本配置效率、優化資產負債表，實質挹注每股盈餘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。