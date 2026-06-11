宏碁智新、宏碁創達5月營收年增逾三成 均創新高

宏碁（2353）集團旗下子公司宏碁智新（7794）、宏碁創達（7706）、海柏特（6884）今年5月營收表現亮眼，平均年增逾三成，其中，宏碁智新、宏碁創達均寫下單月歷史新高紀錄。

宏碁智新2026年5月合併營收達1.28億元，創同期新高，年增44.8%；累計前五月營收為4.87億元，年增38.3%。

宏碁智新表示，營收成長主要受惠於全球季節性家電帶動需求。宏碁智新持續拓展旗下產品線並深化海內外市場布局，其中在印度及台灣市場推出大家電空調產品獲得良好市場回響，帶動營收顯著成長；同時，積極發展日常生活解決方案，持續為整體營收挹注動能。

宏碁創達今年5月合併營收為5,996萬元，年增39. 5%；累計今年1月至5月營收達2.79億元，年增36.1%，雙雙創下成立以來歷史新高。

宏碁創達指出，營收成長動能主要來自半導體廠專業人才的需求持續增加，為營運挹注強勁動能，反映公司深耕超過30年的專業資訊產業服務能量。

宏碁創達以全方位人力資源解決方案，為不同領域的客戶引進合適的專業人才，並透過美國及日本的營運據點，在快速變動的產業趨勢中持續維持競爭力。同時配合台灣廠商國際化過程的人力需求，累積宏碁創達的成長動能。

海柏特5月合併營收達1.2億元，年增39.1%，創歷史同期新高；累計前五月合併營收為5.4億元，年增17.7%，展現穩健成長動能。

海柏特受惠於亞太市場布局逐步發酵，整體營運持續向上，其中馬來西亞與台灣市場表現尤為亮眼，為主要成長動能來源。展望後市，持續推進印度子公司設立計畫，挾當地人口紅利優勢，預期將進一步挹注營收，為公司帶來中長期成長動能。