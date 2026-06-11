樺漢公開收購 Kontron 預計今年8月底前完成

工業電腦大廠樺漢（6414）10日深夜舉行重大訊息說明會，正式宣布董事會決議以每股23.5歐元之現金價格公開收購Kontron AG（德國股票代碼：KTN.DE，以下簡稱Kontron）普通股，符合市場預期。本次公開收購旨在樺漢對Kontron的持股比例已跨越30%，觸發德國證交法定公開收購的門檻，此案尚待主管機關相關文件審批，預計於2026年8月底前完成。

樺漢自2016年投資以來，與Kontron產生良好的合作效益，彼此雙方展現長期發展的堅定承諾。基於對Kontron在產業發展動能與長期發展策略的高度信心，樺漢決定採取更具前瞻性的投資策略，這不僅將進一步深化雙方的夥伴關係，更將大幅提升Kontron的整體競爭力，攜手創造長期永續的成長價值。

Kontron成立於1959年，總部位於奧地利並於德國上市，為實體AI (Physical AI) 及AIoT領域的先驅與全球領導品牌，業務版圖橫跨全球 30 多個國家。Kontron高度重視前瞻技術發展，其研發支出集中投入於 AI 相關領域，擁有極強的技術護城河；透過此次全球業務整合，樺漢與 Kontron將共同成為實體 AI領域的領導者。雙方將全面整合亞太、歐洲與北美等三大經濟體的市場資源，並預期在智慧製造、智慧城市、交通與能源、航太與軍工等關鍵領域發揮強大的合作綜效。

智慧製造：Kontron 是工業 4.0 / 5.0 與智慧製造領導品牌，結合邊緣運算與物聯網技術，整合 IT 與 OT 系統。透過工業電腦與 IoT 平台，即時蒐集設備數據，執行 AI 分析與預測性維護，提升生產效率、降低停機風險，協助企業打造高自動化、高可靠度的智慧工廠。

智慧交通：鐵道邁入實體 AI 時代，未來的智慧高速列車將透過 AI 進行控制，能有效降低事故發生率並最大化鐵道網路的使用率。歐洲鐵路通訊系統目前正經歷由2G升級至5G帶來強勁的換機需求。Kontron目前在歐洲數位列車通訊市場已占有市場領導地位，透過與樺漢的深度結合，雙方將進一步擴大市占率，迎接5G鐵道驅動的強勁成長動能。

航太：在航空電子領域，Kontron專注於飛機聯網系統的開發，提供商業客機及公務機高度安全的無線連網與飛行伺服器解決方案。樺漢將藉由自身在亞太市場的深厚布局，協助將此頂尖技術擴展至更廣泛的全球航空市場。

憑藉樺漢集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，樺漢已建立從AI基礎設施、Edge AI到Physical AI解決方案的完整價值鏈，並持續深化Ennoconn Solution as a Service (ESaaS) 發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。展望未來，樺漢與Kontron的深度整合將在全球品牌與銷售通路上達成互補。預期在雙方強強聯手推動實體 AI 落地應用的帶動下，為全球客戶、股東與合作夥伴創造更豐厚的價值。