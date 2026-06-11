致新：電源管理晶片供不應求 相隔5年再度漲價

電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，電源管理晶片市場供不應求，以及成本高漲，同業已宣布調漲產品售價，致新決定跟進調漲產品售價，是相隔5年後再度漲價。

致新今天召開股東常會，吳錦川受訪說，人工智慧（AI）快速進展，帶動很多需求，在產能排擠下，造成電源管理晶片供不應求。

吳錦川表示，除市場供給越來越吃緊，加上成本高漲，同業已於5月初宣布調漲產品售價，致新決定跟進陸續漲價。

吳錦川說，距離上次漲價已約5年時間，2021年是因為疫情在家上班模式帶動急單需求，造成晶片大缺貨，帶動漲價潮。

他表示，第3季可望是今年營運高峰，目前營運最大問題是搶產能，觀察供給情況，預期明年市場仍將處於供不應求態勢。

因應客戶需求，吳錦川說，致新除在台灣晶圓代工廠投片下單外，也在韓國投片生產，占整體供應比重約20%至30%，提升供應鏈韌性。