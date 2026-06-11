快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

致新：電源管理晶片供不應求 相隔5年再度漲價

中央社／ 記者張建中新竹11日電

電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，電源管理晶片市場供不應求，以及成本高漲，同業已宣布調漲產品售價，致新決定跟進調漲產品售價，是相隔5年後再度漲價。

致新今天召開股東常會，吳錦川受訪說，人工智慧（AI）快速進展，帶動很多需求，在產能排擠下，造成電源管理晶片供不應求。

吳錦川表示，除市場供給越來越吃緊，加上成本高漲，同業已於5月初宣布調漲產品售價，致新決定跟進陸續漲價。

吳錦川說，距離上次漲價已約5年時間，2021年是因為疫情在家上班模式帶動急單需求，造成晶片大缺貨，帶動漲價潮。

他表示，第3季可望是今年營運高峰，目前營運最大問題是搶產能，觀察供給情況，預期明年市場仍將處於供不應求態勢。

因應客戶需求，吳錦川說，致新除在台灣晶圓代工廠投片下單外，也在韓國投片生產，占整體供應比重約20%至30%，提升供應鏈韌性。

晶片 董事長

延伸閱讀

通膨正推高營運成本 台積電財務長：未排除漲價可能

博通財報亮眼股價震盪！算力與電力依舊稀缺 這檔ETF布局AI新基建題材

台股狂震1,456點！記憶體族群靠華邦電鎮守高檔 南亞科力拚翻紅

正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

相關新聞

華邦電為何逆勢走強？法人看好這項潛在機會

華邦電（2344）11日股價逆勢走強，截至上午11點20分，盤中最高162.5元，一度大漲9%、爆量逾17.9萬張，市場聚焦矽電容（Si-Cap）供應鏈的潛在機會。隨AI伺服器、高階封裝需求快速升溫，矽電容重要性同步提升，法人看好華邦電有望成為AI高階供應鏈的受惠者。

台灣光罩通過處分六廠廠房 活化資產並聚焦核心製程

台灣光罩（2338）董事會10日通過處分旗下位於竹南的六廠廠房資產。此為台灣光罩落實資產活化與聚焦本業的戰略舉措。並提升集團資本配置效率、優化資產負債表，實質挹注每股盈餘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。