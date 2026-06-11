聽新聞
0:00 / 0:00
致新：電源管理晶片供不應求 相隔5年再度漲價
電源管理晶片廠致新董事長吳錦川今天表示，電源管理晶片市場供不應求，以及成本高漲，同業已宣布調漲產品售價，致新決定跟進調漲產品售價，是相隔5年後再度漲價。
致新今天召開股東常會，吳錦川受訪說，人工智慧（AI）快速進展，帶動很多需求，在產能排擠下，造成電源管理晶片供不應求。
吳錦川表示，除市場供給越來越吃緊，加上成本高漲，同業已於5月初宣布調漲產品售價，致新決定跟進陸續漲價。
吳錦川說，距離上次漲價已約5年時間，2021年是因為疫情在家上班模式帶動急單需求，造成晶片大缺貨，帶動漲價潮。
他表示，第3季可望是今年營運高峰，目前營運最大問題是搶產能，觀察供給情況，預期明年市場仍將處於供不應求態勢。
因應客戶需求，吳錦川說，致新除在台灣晶圓代工廠投片下單外，也在韓國投片生產，占整體供應比重約20%至30%，提升供應鏈韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。