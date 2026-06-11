亞力股東會／AI 帶旺重電需求 今年半導體訂單成長30％

亞力（1514）11日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利2元、股票股利0.2元，亞力副董事長暨總經理鄭朝彬表示，除了台電強韌電網計畫，AI科技發展下，讓半導體擴廠強勁，已經成為公司重要的成長動能，預估今年半導體相關訂單可成長三成。

鄭朝彬表示，目前在手訂單達120億元以上，今年接單量仍大於銷貨量，目前產能均已滿載的狀態，預期下半年營運可望優於上半年。

針對AI產業帶來的影響，鄭朝彬表示，AI浪潮加速並擴大重電設備之需求，尤其輝達執行長黃仁勳點出「五層蛋糕」論點，亞力的商機至少涵蓋三層蛋糕之需求。

第一層來自能源電力之需求即強韌電網之建置，台電為配合未來AI成長需求必須加速執行，必帶動重電設備之成長需求。

第二層以晶片需求即半導體產業海內外擴建新廠之商機，此項目對亞力機電產品增加採購項目及數量，除既有客戶增加資本支出另有新客戶加入，故今年1~5月該產業鏈貢獻之營收，成長幅度高達100%，是今年及未來幾年業績成長之主要動能。

第三層以AI工廠之需求即AIDC之機房建置，亞力已陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲原客戶之新訂單及國外大廠新客戶之AI機房建置，亦接獲NVIDIA轉投資中南美子公司的海外新訂單，未來對公司之貢獻成長可期，另綠能工程專案在ESG及2050淨零碳排之趨勢下亦有許多商機，目前訂單能見度至少三年，未來營運仍持續看好。

此外，亞力表示，軌道建設之商機亦是公司強項之一，今年初與日本信號團隊取得「第三代中央行車控制系統(CTC)的建置」專案金額48.56億，其中亞力負責：全島電力監控系統(SCADA)及新舊CTC系統的切換，預計提供約14億元的產品與服務。公司與日本信號超過25年的合作，對臺鐵的現狀與需求，有充分的了解與掌握，未來台鐵強韌計畫之汰舊或換新，將提供臺鐵最優質的服務。