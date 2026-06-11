光通訊點火！晶技迎1.6T世代312.5MHz 軍火庫蓄勢待發

石英元件廠晶技（3042）由於受惠光通訊題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，不畏大盤走弱，11日股價逆勢走強。法人認為，光通訊市場將是石英元件產業最強勁的成長動能之一。

法人指出，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G／800G 主流規格採用156MHz產品，1.6T 世代將升級至312.5MHz，將帶動產品規格和平均銷售單價（ASP）提升。

此外，晶技312.5MHz產品驗證狀況樂觀，625MHz的產品則正在開發中，下半年光通訊產品增速將更為明顯。

而以與MEMS產品的競爭角度來看，在高頻所要求的小型化、低相位雜訊等條件下，石英材料能達到良好的抖動值，預期優勢將展現在更高端的產品。法人預估明年可望看到晶技市占擴張，因此上修明年光通訊相關營收。