快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊點火！晶技迎1.6T世代312.5MHz 軍火庫蓄勢待發

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

石英元件廠晶技（3042）由於受惠光通訊題材發酵，吸引市場買盤大舉追捧，不畏大盤走弱，11日股價逆勢走強。法人認為，光通訊市場將是石英元件產業最強勁的成長動能之一。

法人指出，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G／800G 主流規格採用156MHz產品，1.6T 世代將升級至312.5MHz，將帶動產品規格和平均銷售單價（ASP）提升。

此外，晶技312.5MHz產品驗證狀況樂觀，625MHz的產品則正在開發中，下半年光通訊產品增速將更為明顯。

而以與MEMS產品的競爭角度來看，在高頻所要求的小型化、低相位雜訊等條件下，石英材料能達到良好的抖動值，預期優勢將展現在更高端的產品。法人預估明年可望看到晶技市占擴張，因此上修明年光通訊相關營收。

光通訊 晶技 題材

延伸閱讀

正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

AI 雜音 衝擊光通訊股

老黃開金口激勵Marvell暴衝！高速傳輸題材發威…009819單日大漲近5％

外資喊1,500元卻連日賣超！國巨飆天價領13檔漲停 被動元件有何底氣？

相關新聞

華邦電為何逆勢走強？法人看好這項潛在機會

華邦電（2344）11日股價逆勢走強，截至上午11點20分，盤中最高162.5元，一度大漲9%、爆量逾17.9萬張，市場聚焦矽電容（Si-Cap）供應鏈的潛在機會。隨AI伺服器、高階封裝需求快速升溫，矽電容重要性同步提升，法人看好華邦電有望成為AI高階供應鏈的受惠者。

台灣光罩通過處分六廠廠房 活化資產並聚焦核心製程

台灣光罩（2338）董事會10日通過處分旗下位於竹南的六廠廠房資產。此為台灣光罩落實資產活化與聚焦本業的戰略舉措。並提升集團資本配置效率、優化資產負債表，實質挹注每股盈餘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。