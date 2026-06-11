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亞力：半導體擴廠訂單看佳 AIDC機房拉貨可期

中央社／ 記者鍾榮峰台北11日電

重電廠亞力電機今天上午舉行股東會，通過配發現金股利每股新台幣2元、以及股票股利每股0.2元，也全面改選董事。亞力指出，目前在手訂單規模超過新台幣120億元，訂單能見度可看到2029年，今年看好半導體新廠擴建訂單需求。

展望今年營運，亞力預期第2季業績較第1季佳，下半年營運可優於上半年，今年營運目標較2025年成長。

亞力指出，人工智慧（AI）產業應用帶動重電設備需求，亞力未來商機包括能源電力電網建置、半導體晶片擴充新廠、以及AI工廠和AI資料中心（AIDC）機房建置等3大面向。

其中在半導體晶片新廠擴廠應用，亞力表示，包括晶圓代工、高階封裝測試、以及記憶體廠商擴廠對機電產品增加採購項目及數量，今年前5月相關產業鏈貢獻營收，成長幅度倍增。

半導體 電力

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