華邦電為何逆勢走強？法人看好這項潛在機會

華邦電（2344）11日股價逆勢走強，截至上午11點20分，盤中最高162.5元，一度大漲9%、爆量逾17.9萬張，市場聚焦矽電容（Si-Cap）供應鏈的潛在機會。隨AI伺服器、高階封裝需求快速升溫，矽電容重要性同步提升，法人看好華邦電有望成為AI高階供應鏈的受惠者。

三星電機正式公告，已與全球大型客戶簽署約1.5兆韓元的矽電容供應合約，期間自2027年1月1日至2028年12月31日。法人指出，隨著AI伺服器與高階封裝需求快速升溫，矽電容在供應鏈中的重要性同步提升，主因GPU、TPU、HBM及先進封裝平台，對電源完整性、低寄生電感、低等效串聯電阻（ESR）及高頻穩壓能力的要求大幅提高。

另外，相較傳統MLCC多配置於封裝或板端周邊，矽電容可透過半導體製程，直接在矽晶圓上形成高密度電容結構，並進一步貼近運算晶片、HBM或中介層布局，使原本偏向2D板級配置的被動元件，逐步邁向2.5D與3D封裝整合。

值得注意的是，華邦電具備成為矽電容潛在供應鏈關鍵參與者的條件，主要來自兩大優勢。首先，公司長期深耕Specialty DRAM、Mobile DRAM、NOR Flash與SLC NAND，累積成熟的記憶體製程、電容結構與晶圓級量產經驗，與矽電容所需的溝槽式或堆疊式電容製程能力高度相通。

其次，華邦電擁有中科與高雄12吋晶圓產能，並持續推進40nm、55nm及更先進DRAM節點，具備承接特殊半導體製程與客製化晶圓需求的彈性。

不過，矽電容對記憶體廠的經濟效益，仍取決於產能配置與產品組合策略。若DDR3、DDR4或利基型DRAM報價維持高檔，華邦電未必會立即大規模轉移高收益記憶體產能投入矽電容生產；但若AI封裝客戶透過長約鎖定供應，且矽電容毛利率可維持40%至50%水準，則有望成為記憶體景氣循環之外的第二成長曲線。

若華邦電成功切入矽電容市場，憑藉既有DRAM製程能力、12吋晶圓產能與客製化製造彈性，可望打入AI高階封裝被動元件供應鏈。後續若完成設備導入、載板與封裝平台驗證，以及終端客戶認證，最快可望於2027年後開始反映實質營收貢獻。