微星股東會／衝刺AI與AIOT產品 降低PC市場衰退衝擊

微星（2377）11日舉行股東會，董事長徐祥會後表示，今年個人電腦（PC）市場需求下滑，尤其以DIY市場跌幅較大，微星今年的首要目標是守穩主要市場的市占率，致力維持產品價格與毛利的穩定。同時，除了PC業務外，該公司在AI伺服器、AIOT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由這些新產品線的加速成長來彌補DIY市場的衰退缺口。

徐祥指出，今年整體PC市場需求下滑，尤其以DIY市場跌幅較大，而商用PC市場因爲有固定預算支撐，跌幅較小；消費性PC市場大約下滑了10%到20%。目前客戶對於第2季以來的漲價仍在觀望，接受度尚未完全恢復，市場轉換仍需要時間觀察。

不過，他說，該公司今年將積極衝刺新產品與AI伺服器業務，例如車用與AIOT產品，已經在導入新客戶，但因需要驗證與小批量試產，產量與營收不會瞬間爆發。

另外，為配合輝達（NVIDIA） 的生產時程，「Spark」產品預計第3季底進入量產，首波將推出大約兩款筆電，以及一款小電腦。

AI伺服器方面，他說，2026年的營收貢獻仍維持在中位數（中個位數），主因是進入市場較晚，且取得NVIDIA認證的難度較高，目前仍在努力中。

針對ARM架構的 Windows 解決方案，他說，主要針對高階研發人員、創作者與遊戲玩家設計，但相關APP的翻譯與支援仍需要較長的時間完善。