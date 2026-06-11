貿聯、光寶科 兩檔靚

台股近期雖因美國經濟數據等影響，行情趨於震盪，但具基本面支撐、且法人看好未來營運展望的貿聯-KY（3665）、光寶科（2301）等個股成為市場焦點，投資人可運用資金門檻低的相關認購權證，參與個股走勢。

貿聯-KY產品開發策略著重多角化及差異化，INBG加入後，將增強產品組合的附加價值，提升歐美據點在地市占、區域互補等效應。今年初完成收購新富生光電，其在資料中心的光纖跳線居業界領先地位，將強化貿聯於CPO等關鍵技術領域中扮演重要角色。

受惠AI算力密度攀升，貿聯-KY出貨規格也持續升級，挹注營運。法人圈對貿聯維持積極正面評價，主因其在AI伺服器基礎設施的規格升級路徑中，具備全面解決方案的供應地位，且隨著單機功耗從Blackwell至Vera Rubin世代，以及在800V HVDC架構下的系統級供應能力，使貿聯單機產值持續大幅增長；同時，透過收購新富生切入康寧光通訊供應鏈，更確保未來在CPO趨勢中的先發優勢，市場預估今、明年每股純益（EPS）將分別成長至69.9元、111.2元。

光寶科在第2季營運展望上，隨著8.5kW PSU/BBU、33KW/110KW 機架式電源（PowerShelf）等產品出貨，市場看好雲端業務部門成長強勁；IT部分，隨著記憶體等原物料到貨，遊戲機恢復供貨，再加上資通訊產品提前出貨，市場上修單季營收至523億元，季增20.6%，毛利率因產品組合轉佳，預估約23.4%，上修EPS至2元。

看好貿聯-KY、光寶科後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。