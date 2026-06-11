玉晶光 押90天以上

在蘋果開發者大會（WWDC 2026）題材帶動，久無表現的蘋概股大立光（3008）、玉晶光（3406）近來股價增溫。其中，大立光昨（10）日逆勢上漲，一度亮燈漲停，終場收在4,130元，漲幅6.3%，站上4,000元大關，相關權證也因此受到矚目。

大立光受惠美系客戶手機銷售表現亮眼，5月營收優於預期，法人預期，iPhone可變光圈鏡頭今年值得期待，預估6月將可見到明顯的需求回升，且開始進入新機備貨旺季循環。產品組合也在高階新規格的投入下，將得到改善，有利推升毛利率表現。

法人表示，大立光具有精密對位專長，因此投入光通訊光纖陣列單元（FAU） 研發，目標為共同封裝光學（CPO） 應用，大立光表示，9月以前計劃架設好第一條光纖陣列自動化試產線；另外也已亮相CPO新品，為整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA），並已申請專利，但何時可貢獻營收仍需觀察。

玉晶光也已宣布投入CPO領域，法人分析，在新款iPhone上市帶動下，仍看好玉晶光下半年營運展望，預期玉晶光在潛望式鏡頭的市占率將有所提升，並將嘗試送樣可變光圈鏡頭。其他業務上，玉晶光在AR／VR 業務保持穩定，預估AR／VR 的年複合成長率約為15~20%，其他專案還包括無人機與機器人。至於CPO專案預期仍需要時間提升技術，距離量產也還有一段時間。

權證發行商表示，投資人若看好大立光與玉晶光後續表現，可以挑選價內外5%以內，90天期以上的權證入手，小金搏大利。