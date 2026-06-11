三商家購5月營收年增40% 強攻社區服務

三商家購（2945）昨（10）日公布5月營收17.3億元，年增40.9％，創歷史新高；累計前五月營收為72.2億元，年增22.5％。

三商家購自3月27日投資子公司富達零售股份有限公司並完成交易，承接OK超商相關業務營運，並自當日起將其營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於超過1,200家，藉由多元生活消費場景的布局擴大商圈服務範圍。

三商家購併購OK超商後，提出「智慧零售擴大應用、商品與服務互導、破圈展店、營業模式調整」四大策略，期望帶動營運績效成長，並進一步強化社區便利服務布局。

針對OK超商後續營運規劃，三商家購提出四大方向。首先為擴大智慧零售應用，將導入電子價卡並進行系統整合。

第二為商品與服務互導，除導入美廉社代收代付服務外，也將引進自辦進口商品與自有品牌商品至OK超商通路販售。

第三則為「破圈展店」，展店策略將從過去著重「家門口」，進一步延伸至「回家路上」的消費場景。

最後則是調整營業模式，將依各店需求彈性調整24小時營運服務、販售商品結構，並重新定位OK Mini，縮減虧損或發展性較低的業務。