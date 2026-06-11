興富發、潤隆 業績大躍進

興富發（2542）、潤隆今年迎交屋潮，昨（10）日公告5月營收同步報喜。興富發單月營收47.1億元，年增逾21倍；累計前五月營收280.7億元，年增逾17倍。潤隆5月營收17.54億元，年增逾874倍；累計今年前五月營收93.93億元，年增逾139倍%。

興富發表示，今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。

此外，興富發未來五年交屋量也均達500億元以上，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

潤隆表示，今年上半年認列總銷99億元「市政愛悦」、總銷106億元「VVS1」等案，下半年預計有總銷57.24億元的台南「潤隆鉑悦」、總銷67.69億元的桃園「溫莎堡」可望交屋，兩案都已售九成以上，合計全年完工量約300多億元。總銷108億元的「信義富境」成屋案，則是賣一戶就可認列一戶，全年動能無虞。

潤隆表示，下半年預計推總銷84.87億元的台中水楠「當代一邸」，若執照審議速度來得及，年底前也會推基隆德安段E、F案，總銷132.62億元，加上總銷102.03億元高雄「灣流一號」，全年推案達319.5億元。