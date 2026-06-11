聽新聞
0:00 / 0:00
證交所前進屏東設攤 宣導金融知識
臺灣證券交易所為深化金融教育、提升全民防詐意識，並實踐企業社會責任，響應參與金融總會與屏東縣政府共同舉辦的「2026年金融服務愛心公益嘉年華」，於「金融教育區」設置互動體驗攤位，以寓教於樂的闖關遊戲帶領民眾認識金融世界。
2026年金融服務愛心公益嘉年華」以「金融知識宣導、防詐教育及慈善公益」為主軸，集結超過140個特色攤位，打造兼具學習、互動與公益的金融盛會。
其中備受矚目的「金融教育區」，由金融機構及證券周邊單位攜手設攤，透過趣味體驗與互動活動，將金融知識融入日常生活。現場除有精彩舞台表演及豐富摸彩活動外，民眾還可透過捐贈發票兌換園遊券，以實際行動參與公益、傳遞愛心，讓金融服務與社會關懷緊密結合。
證交所長期致力推動金融知識普及與投資人教育，此次在「金融教育區」設置互動體驗攤位，以闖關遊戲帶領民眾認識金融世界。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。