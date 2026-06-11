期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國5月非農就業高於市場預期，失業率則維持在4.3%，顯示整體就業市場仍展現一定韌性，也讓市場重新調整對聯準會降息時程的預期，美元則在利差優勢支撐下維持相對強勢。非農數據公布後，市場焦點隨即轉向美國5月消費者物價指數（CPI）。

整體而言，在就業市場表現仍穩健下，未來通膨數據是否能趨緩，成為影響聯準會後續政策的重要觀察指標。若通膨表現高於市場預期，美債殖利率與美元仍有機會進一步走高，反之若通膨出現降溫，市場對降息的期待才有望重新升溫，進而帶動美元漲勢暫時放緩。

在此背景下，美元短線仍具相對優勢，技術面看，美元指數目前仍維持短期多頭架構，資金並未出現明顯撤離跡象；對投資人而言，現階段除關注通膨數據變化外，也需留意日圓在160附近可能出現的政策干預風險。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）