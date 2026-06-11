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聰泰2026年下半年出貨升溫

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

影像擷取卡廠聰泰（5474）昨（10）日舉行股東會，總經理林宏沛表示，隨著客戶逐步接受DRAM價格調整，4、5月營運已逐漸回穩，下半年將是出貨旺季。

他說，邊緣AI應用從傳統物件辨識邁向大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）等多模態架構，預期聰泰今年營運成長幅度有望優於去年。

聰泰首季受制於市場對DRAM成本上升等因素影響，部分客戶觀望，惟近期訂單與出貨逐步恢復正常。

林宏沛指出，影像採集卡是聰泰最核心的業務，目前廣泛應用於高階醫療設備、電視廣播、大型演唱會、會議中心、戰情室及高階監控等領域，半導體產業亦有相關需求。該公司近年積極布局輝達平台與邊緣AI應用，主要目的並非單純銷售平台，而是藉由推廣AI解決方案。

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