洋基在手訂單517億

洋基工程（6691）昨（10）日受邀參加中國信託證券舉辦「2026 Q2前瞻論壇」，揭露截至今年首季底累計在手訂單金額高達517.7億元，並看好終端市場需求強勁，伴隨客戶持續擴廠，對廠務機電工程及無塵室的需求仍強，訂單能見度直達2027年底，營運升溫可期。

洋基工程5月合併營收38.36億元，創單月新高，月增34.2%，年增82.4%；前五月合併營收136.72億元，年增76%。

洋基工程去年稅後純益29.85億元，年增47.1%，每股純益24.76元，連續九年賺逾一個股本；今年首季稅後純益8.67億元，雖然季減11.5%，仍是歷年最旺的第1季，年增45.2%。

洋基工程表示，受惠艾司摩爾（ASML）、富邦凹仔底商辦大樓、數據中心等三大案之外，去年再接獲美光台南廠200億元大專案，四大專案的認列高峰都將落在2026年，目前在手訂單超過500億元，預估2026年營收年增率可達六至七成。

海外市場布局方面，洋基工程過去一年中取得重大進展，除泰國與馬來西亞的投資，也分別在新加坡及美國設立子公司，未來將可複製泰國經驗，成為台商及跨國企業在東南亞擴產的首選合作夥伴。